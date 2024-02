¿Por qué regresó a la casa de su exnovia? Nicolás Díaz, abogado del caso, explica que el sujeto quería asesinar al hermano de Camila en venganza por haber terminado la relación. Y él sabía que en ese momento el adolescente se encontraba solo, recibiendo clases virtuales porque su colegio se encontraba en remodelación.

Gaibor se ensañó con el chico y lo mató apuñalándolo en reiteradas ocasiones. Se sacó la ropa ensangrentada y la dejó en la escena del crimen. Luego de una hora, la cámara de seguridad lo capta saliendo de la casa con otra vestimenta.

Peritos hicieron una prueba de fisionomía a esas imágenes y corroboraron que la persona que entra y sale de la vivienda de la familia Salazar corresponde a Kevin Gaibor.

No obstante, el hombre no fue detenido pese a la sospechosas que se tenían de él. La abogada Gabriela Maldonado, quien también defiende a la víctima, expone que “no hubo una búsqueda exhaustiva de la Policía” porque la familia de Marcelo era de “escasos recursos económicos, en donde no había una voz, no era una persona famosa, política...”.

