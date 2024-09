La falta del documento de identidad lo limita a recibir atención médica, “porque nunca me la han querido ver sin cédula, el nacido vivo no contaba en el Registro Civil como que estuviera registrada y no la podía escribir, o sea las niña salía como que como que no existía”.

Él explica que en el 2022 fue censado junto a su papá, pero su hija y su pareja no fueron censados. Explica que esto ocurre porque el barrio donde vivía es peligroso y no puede entrar gente extraña porque las motos empiezan a dar vueltas, lo que genera miedo y nadie quiere entrar, explica.