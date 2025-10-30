Seguridad
Más de 58 000 policías darán seguridad en el feriado por el Día de Difuntos e Independencia de Cuenca

Se distribuirán en sectores estratégicos del país. Dentro de la planificación, se ubicarán en los centros comerciales, carreteras, lugares turísticos y cementerios.

   
    Los agentes de la Policía Nacional se alistan para el próximo feriado. ( Flickr e la Policía )
Un operativo especial de seguridad implementará la Policía Nacional, en todo el país, por el feriado por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca que durará cuatro días, desde el 1 al 4 de noviembre de 2025. Más de 58 000 agentes se ubicarán en sectores estratégicos para atender las emergencias y se contará con el apoyo del ECU 911, la Secretaría de Gestión de Riesgos, el Ministerio de Salud, las agencias de tránsito y Fuerzas Armadas.

También estarán en los principales ejes viales del país. Dentro de la planificación, se ubicarán en los centros comerciales, lugares turísticos y en las inmediaciones de los cementerios.

Cuatro helicópteros de Aeropolicial sobrevolararán en las jurisdicciones que correspondan. En lo que respecta al Distrito Metropolitano de Quito, 4 000 efectivos serán distribuidos para controles en ejes viales, cementerios y puntos turísticos. Lo mismo en los sistemas de transporte.

Las operaciones comenzarán a las 12:00 de mañana, viernes 30 de octubre de 2025 terminará a las 06:00 del 5 de noviembre. Se montarán operativos en diferentes lugares del país. En la Policía se recomendó a la gente que saldrá de viaje que encargue su vivienda a los uniformados de la UPC más cercana.

Tránsito y vialidad

Un total de 1 750 agentes en las vías del Ecuador. Vigilarán en las entradas y salidas de las ciudades y provincias. Se prevé instalar contraflujos en la Panamericana Sur, desde el peaje de Machachi hasta Alóag, pero esto dependerá de las condiciones del tráfico.

