Más de 58 000 policías darán seguridad en el feriado por el Día de Difuntos e Independencia de Cuenca

Un operativo especial de seguridad implementará la Policía Nacional, en todo el país, por el feriado por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca que durará cuatro días, desde el 1 al 4 de noviembre de 2025. Más de 58 000 agentes se ubicarán en sectores estratégicos para atender las emergencias y se contará con el apoyo del ECU 911, la Secretaría de Gestión de Riesgos, el Ministerio de Salud, las agencias de tránsito y Fuerzas Armadas.

También estarán en los principales ejes viales del país. Dentro de la planificación, se ubicarán en los centros comerciales, lugares turísticos y en las inmediaciones de los cementerios.

Cuatro helicópteros de Aeropolicial sobrevolararán en las jurisdicciones que correspondan. En lo que respecta al Distrito Metropolitano de Quito, 4 000 efectivos serán distribuidos para controles en ejes viales, cementerios y puntos turísticos. Lo mismo en los sistemas de transporte.

Las operaciones comenzarán a las 12:00 de mañana, viernes 30 de octubre de 2025 terminará a las 06:00 del 5 de noviembre. Se montarán operativos en diferentes lugares del país. En la Policía se recomendó a la gente que saldrá de viaje que encargue su vivienda a los uniformados de la UPC más cercana.

