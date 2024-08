Ella considera de que a su esposo no se le dio el derecho a la defensa para demostrar su inocencia o culpabilidad. "No se respetó el debido proceso", aseveró; por ello, considera que la herida que causó la desaparición de su esposo, el no poder velar y enterrar sus restos ni saber de su paradero, mantienen una herida abierta que jamás se podrá cerrar.

