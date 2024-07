Caso Pamela Ati | familiares y activistas recordaron que hoy se cumple un mes de su muerte con un plantón frente al Ministerio de Defensa

Este lunes 29 de julio de 2024 se cumple un mes del femicidio de la subteniente del Ejército, Pamela Ati, quien fue hallada sin vida en su habitación del Cuartel de la Brigada militar 19 Napo. Por eso, colectivos feministas y familiares de la oficial realizaron un plantón en las afueras del Ministerio de Defensa, ubicado en el sector de La Recoleta, en la avenida Maldonado, Centro Histórico de Quito.

Los manifestantes se convocaron a las 09:00 y estaban indignados. Exigieron que el caso no termine en la impunidad. El padre de la víctima, Luis Ati, recordó que hoy se cumple un mes de la tragedia. "Pedimos justicia por mi hija. Ha sido un mes y no sé cómo han pasado los días y las noches. Un mes que ya no me escribe mi preciosa niña. Le han quitado la vida a un padre", dijo mientras lloraba.

"Le quitaron la vida de una forma cobarde, de una forma vil", añadió.

