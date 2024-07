Pese a que en 2019 se sentenció al pastor evangélico Jonathan Carrillo a 25 años de prisión por secuestro extorsivo que acabó en muerte, todavía no se encuentra a Juliana, que desapareció el 7 de julio de 2012 en el sur de Quito.

La presidenta de Asfadec, Lidia Rueda, reclamó verdad, investigación y justicia: “que nos digan dónde están nuestros seres queridos desaparecidos. No podemos esperar doce años más”, advirtió.

Rueda dijo que los desaparecidos no son solo números, "son vidas" y denunció que el Ministerio del Interior no les dé una respuesta y que los medios que utilizan para encontrar a los desaparecidos no son efectivos.

En la sentencia de 2019, el Tribunal de Garantías de la provincia de Pichincha ordenó que se continúe con la búsqueda de los restos de Juliana, dado que el culpable se acogió al derecho al silencio y con ello negó la posibilidad a la familia de Juliana de encontrarla.

En la concentración de este viernes los participantes llevaron pancartas con frases como 'Exigimos que el Ministerio del Interior continúe con la búsqueda de Juliana hasta encontrarla' y 'Exigimos que el Estado ecuatoriano garantice la no repetición de los hechos y actúe de manera eficiente en casos similares', junto a fotos de varios desaparecidos en el país.

