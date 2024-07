Dijo que su defendido está a cargo del Centro de Mantenimiento Fluvial (Cemaflu) y estaba trabajando mientras se realizaba la reunión para despedir a un servidor del Ejército que se retiraba tras 34 años de servicio. Al acercarse a la reunión, Quintanilla dispuso que se retiren a quienes se encontraban allí y se percataron que Ati no podía caminar y la llevaron a su habitación para dejarla.

Porojnia dijo que pedirá una ampliación de versiones para levantar una línea de tiempo, porque otros dos uniformados, un sargento y una capitán, también se encontraban en estado de embriaguez y los llevaron a sus recámaras para que descansen, tal como lo hicieron con Ati. Dice que hay mensajes y presentarán una fotografía como evidencias para saber con quien estuvo merendando esa noche.

"Mi defendido tiene un hogar maravilloso, está enamorado de su esposa y tiene dos hijas", dijo el abogado. Se espera el informe final porque el reporte médico legal es preliminar. "La causa de la muerte es violenta, pero se debe esperar y dilucidar es el tiempo de la muerte, las lesiones para de ahí seguir armando el caso. Estamos dispuestos a colaborar para que se esclarezca este hecho".

Dijo que Quintanilla se enteró de lo que pasó al día siguiente y está atónito. Además, los militares procesados por este caso no se han fugado y siguen desempeñándose en sus actividades. "Mi defendido compareció libre y voluntariamente, dio las muestras fluidos. También lo hizo el mayor Javier Pinargote".

Desde una perspectiva técnica y jurídica, Porojnia destacó que la jueza de violencia intrafamiliar haya dictado medidas alternativas para los militares indagados. A su criterio, dio una resolución sin presiones mediáticas, ni pedidos de terceros. Tomó en cuenta que "hay la materialidad (del hecho) y la causa de la muerte que fue violenta, pero la Fiscalía no tiene responsabilidad. El único criterio que tuvo para formular cargos a cuatro oficiales se basa en que fueron supuestamente los últimos en verle. No obstante, existe la versión de un teniente o subteniente Fierro que él mismo refiere que la subteniente Ati le había mandado un mensaje diciendo que le vaya a ver porque se encontraba mal y que él había ido a la habitación. Acá ya no son los cuatro últimos hoy procesados los que la vieron. Hay una persona más y no está procesada o vinculada".

Por eso, espera que se hagan pericias en el celular de Ati que está en cadena de custodia.

