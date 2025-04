Le puede interesar: La Presidencia asegura que Ecuador ya no está en la lista de prioridad de deportación de Estados Unidos

"Es importante recalcar que los vuelos de deportación de ecuatorianos, traen personas que han sido interceptadas ingresando irregularmente a los EE.UU. y han sido deportadas por ese motivo. No se trata de residentes regulares, con papeles en regla, ni se están haciendo 'redadas' al azar para deportar gente", aclaró la Cancillería ecuatoriana.

Esas cifras son notoriamente superiores a las de años anteriores, cuando el número de ecuatorianos deportados en vuelos desde Estados Unidos fue de 1 490 en 2019, de 3 357 en 2020, y de 6 383 en 2021.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, reiteró este martes que los ecuatorianos no están en la lista de prioridad de la política de deportaciones emprendida por la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien tuvo un encuentro privado en la noche del sábado en Mar-a-Lago (Florida).

"Ecuador no está en este momento en la lista de prioridad. Al principio no había lista, y después se hizo una lista, y hubo un trabajo bueno de Cancillería y Presidencia para no estar en esa lista", explicó Noboa durante una entrevista con Radio Sucesos.

Noboa, que está en plena campaña electoral para buscar su reelección en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Ecuador, donde se enfrenta a la candidata correísta Luisa González, señaló que han pedido a Estados Unidos que las expulsiones de migrantes ecuatorianos se hagan "con dignidad y con humanidad".

Estados Unidos es el principal destino de los migrantes ecuatorianos que buscan salir del país de manera irregular en busca de oportunidades, un flujo que en años anteriores ha llegado a ser de al menos 100 000 personas a año en 2023 y 2024, de acuerdo a los registros de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

Actualmente, se estima que en Estados Unidos residen alrededor de 600 000 ecuatorianos entre migrantes y los descendientes de estos.

