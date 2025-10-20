Quito
20 oct 2025 , 12:30

Víctimas de siniestro en Calderón son familiares; en el auto había botellas de cerveza

Pese a lo fuerte del choque, hay un sobreviviente, el hermano del conductor.

   
Cuatro integrantes de una misma familia, incluido un bebé de seis meses, son las víctimas mortales de un aparatoso siniestro de tránsito en la Panamericana Norte, sector Calderón, extremo norte de Quito, la noche del sábado 18 de octubre.

Pese a lo fuerte del choque, una persona sobrevivió, el hermano del conductor, quien permanece bajo vigilancia médica en una casa de salud.

Al parecer, venían de un compromiso social, según las autoridades.

Director de AMT dice que había botellas de cerveza

"Se juntan en este siniestro tres cosas. Velocidad, la imprudencia del conductor y sobre todo el consumo de licor. En el lugar pudimos apreciar que en la parte posterior e interior del vehículo había botellas de cerveza, obviamente en este caso lo lamentablemente es que fallece un menor de 6 meses. Al parecer el papá era el conductor, la esposa también es una de las fallecidas", contó Washington Martínez, director de la AMT.

En lo que va de este año, la AMT ha detenido a 615 personas por conducir en estado etílico, algo que es considerado un delito grave.

Las autoridades iniciarán operativos en esta vía para evitar más siniestros.

