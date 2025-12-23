Quito
23 dic 2025 , 15:19

Conductores reportan un tráfico vehicular insoportable en Quito en la temporada navideña

Los desplazamientos pueden tomar entre 30 y 60 minutos más de lo normal.

   
    Tráfico vehicular pesado en la avenida El Inca y 6 de Diciembre.( Tomada de la cuenta de X @AndresPachanoM )
user placeholder

Juan Pinchao
Conductores que circulan en Quito reportan un tráfico vehicular "insoportable" este martes 23 de diciembre de 2025, a propósito de la temporada navideña.

Las principales avenidas registran una gran carga vehicular, pues la ciudadanía se ha volcado a los centros comerciales, supermercados, locales de ropas, entre otros, para las compras de Navidad.

Esto provoca que la movilización se vuelva más lenta y trasladarse de un punto a otro tome una media hora o una hora más.

LEA: Quito: así operarán el Metro, Trolebús y Ecovía durante el feriado de Navidad

Un tráiler averiado en el sur de Quito.
Un tráiler averiado en el sur de Quito. ( AMT )

LEA: Esta es la agenda de actividades por Fin de Año en Quito este 2025

Asimismo, los taxis y aplicativos de movilidad registran un aumento en las tarifas por el incremento en la demanda. Una carrera que cuesta USD 3 puede alcanzar fácilmente los USD 5.

A la gran carga vehicular se suman los siniestros de tránsito en Quito. A las 13:49, por ejemplo, se produjo un choque en la avenida Amazonas y Colón con un cierre vial.

En el sur de Quito, un tráiler se averió en la avenida Maldonado y Miguel Carrión.

Recuerde también que la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) realiza operativos de control.

LEA: Quito: estos son los operativos de movilidad que se desplegarán este 23 de diciembre

