Conductores reportan un tráfico vehicular insoportable en Quito en la temporada navideña

Conductores que circulan en Quito reportan un tráfico vehicular "insoportable" este martes 23 de diciembre de 2025, a propósito de la temporada navideña.

Las principales avenidas registran una gran carga vehicular, pues la ciudadanía se ha volcado a los centros comerciales, supermercados, locales de ropas, entre otros, para las compras de Navidad.

Esto provoca que la movilización se vuelva más lenta y trasladarse de un punto a otro tome una media hora o una hora más.

