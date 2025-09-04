Un siniestro de tránsito dejó cuatro personas afectadas en Cotocollao, en el norte de Quito

Un siniestro de tránsito se produjo, la mañana de este jueves 4 de septiembre de 2025, en el sector de Cotocollao, al norte de la capital, informó el Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ).

"Nuestro equipo brinda atención prehospitalaria a cuatro personas afectadas y trasladamos a dos de ellas a casa de salud", informó el CBQ en su cuenta de X.

La zona fue cercada por seguridad, mientras se recolectan evidencias del choque. Agentes civiles de tránsito gestionaron la movilidad mientras los equipos de rescate apoyan a las víctimas.

