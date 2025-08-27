Regreso a clases: comerciantes de Calderón ofrecen prendas estudiantiles a bajos costos

El regreso a clases en Quito se acerca y los comerciantes de la parroquia de Calderón, en el extremo norte de la capital, ofrecen prendas para los estudiantes a bajos costos.

Mallas, zapatos deportivos, blusas, camisetas blancas, pantalones de tela, medias, ropa interior, faldas y más se puede encontrar en esta feria.

Por ejemplo, las mallas para las chicas van desde los USD 2,50. Tres pares de medias por USD 1. Blusas a USD 8. Camisetas polo a USD 5.

