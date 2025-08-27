Regreso a clases: comerciantes de Calderón ofrecen prendas estudiantiles a bajos costos

El <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/regreso-a-clases-sierra target=_blank>regreso a clases</a> en <b>Quito </b>se acerca y los comerciantes de la parroquia de <b>Calderón</b>, en el extremo norte de la capital, ofrecen prendas para los estudiantes a bajos costos. Mallas, zapatos<b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/sociedad/inicio-clases-sierra-amazonia-registro-cedula-planteles-educativos-alumnos-tercero-bachillerato-PB10006955 target=_blank></a>