27 ago 2025 , 12:12

Regreso a clases: comerciantes de Calderón ofrecen prendas estudiantiles a bajos costos

Por temporada escolar, una feria ubicada al lado del mercado de Calderón atenderá en horario extendido.

   
    Feria de prendas estudiantiles al lado del mercado de Calderón.( Cortesía )
Redacción y Televistazo
El regreso a clases en Quito se acerca y los comerciantes de la parroquia de Calderón, en el extremo norte de la capital, ofrecen prendas para los estudiantes a bajos costos.

Mallas, zapatos deportivos, blusas, camisetas blancas, pantalones de tela, medias, ropa interior, faldas y más se puede encontrar en esta feria.

Por ejemplo, las mallas para las chicas van desde los USD 2,50. Tres pares de medias por USD 1. Blusas a USD 8. Camisetas polo a USD 5.

La feria está ubicada al lado del mercado de Calderón y atenderá, solo por la temporada escolar, de lunes a viernes hasta el 7 de septiembre en horario de 07:00 a 19:00.

Alrededor de 20 comerciantes del mercado Calderón participan de esta feria.

El inicio de clases en el régimen Sierra-Amazonía empezará este lunes 1 de septiembre.

