Quito
27 dic 2025 , 19:13

Quito traza una ruta cafetera entre La Mariscal y La Floresta

Una ruta peatonal une 19 cafeterías de La Mariscal y La Floresta para descubrir sabores, arte y comunidad.

   
    Fuente:
    Registro
    user placeholder

    Redacción
    Canal WhatsApp
    Newsletter

    Entre arte, historia y vida nocturna, estos barrios del norte impulsan una ruta que une 19 cafeterías, invita a recorrer la ciudad a pie, descubrir sabores y estilos, y conectar con una comunidad en crecimiento.

    El norte de quito "Pasaporte del Café"

    El norte de Quito une 19 locales de barrios: la mariscal y la floresta. Estos son dos barrios emblemáticos del norte de quito, reconocidos por su esencia bohemia, cultural y vibrante.

    Caminar sin prisa por sus calles es encontrarse con una mezcla de historia, arte y vida nocturna: restaurantes de cocina nacional e internacional, bares tradicionales, galerías de arte, cine independiente, murales urbanos y desde luego cafeterías de especialidad.

    En La Mariscal y La Floresta, barrios en los que se puede recorrer a pie en un trayecto de 15 a 20 minutos, nacen proyectos comunitarios, como el "pasaporte del café" este 2025, que une 19 cafeterías, once de La mariscal y siete de La Floresta.

    También lea: ¿Romance en El Cholito Forever? Las redes encienden los rumores entre Maga Donggilio y Stefano Navas

    El pasaporte es único e intransferible. Los participantes anotan sus datos personales y luego inician un recorrido por las cafeterías participantes. En cada visita reciben un sello y, al completar la ruta, obtienen un premio.

    La meta es integrar a la comunidad cafetera. "Es la experiencia en cada cafetería, el trato, los sabores, aroma, nos dedicamos al café pero cada cafetería tiene su esencia", dijo Carlos Lima, copropietario de Catfé Art, uno de los cafés de la ruta.

    Cada cafetería muestra su ambiente y temática durante el recorrido. En Catfé Art, la decoración la protagonizan los gatos, con detalles en cojines, vajilla y en los propios felinos que se pasean por el lugar.

    También le puede interesar: Ruth del Salto se despide de Qatar y cierra una etapa clave de su carrera internacional

    La Black Chuspa Cafetería expone murales de productores cafetaleros. El lugar ofrece un espacio más íntimo, con música de fondo, murales con imágenes de los productores cafeteros y una galería de arte.

    A pocas cuadras, La Ruta del Café combina el diseño del producto con la pasión por las motocicletas, que sus componentes se los utiliza en decoración y mesas. Son entre 25 y 30 motos restauradas de las décadas de los 60, 70 y 80. "Mis mejores clientes son los que no tienen motos, se quedan impactados. Quieren estar en la onda retro. Además tenemos café de especialidad, combinamos los dos gusto", dijo Fernando Paéz, propietario de La Ruta del Café.

    "Podemos hablar del café, conocer lugares, gente, yo tengo mi pasaporte, he ido a varios lugares, es increíble el recorrido", dijo Salvador Carrión, propietario de la Black Chuspa. Cada cafetería mantiene su estilo inspirado en el pasaporte lojano, aunque cada cafetería mantiene su concepto propio, todas forman parte del tour, que toma como referencia experiencias que ya existen en el país, como el pasaporte del café lojano.

    El proyecto en Quito ya tiene proyección a futuro. Para 2026, los organizadores plantean ampliar la ruta e incorporar cafeterías en el centro histórico.

    Temas
    Noticias
    Quito
    comida
    café
    Quito
    Noticias
    Recomendadas