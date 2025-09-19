Quito
19 sep 2025 , 18:51

Quito: Tormenta eléctrica, fuerte lluvia y granizo

La tarde y noche de hoy viernes 19 de septiembre se registra fuerte lluvia, tormenta eléctrica y granizo en Quito.

   
La lluvia en Quito comenzó en horas de la tarde con una intensidad moderada, la cual fue aumentando hacia las 18:30 horas. En algunos sectores de la ciudad, como la Universidad Central, el parque El Ejido y el centro norte, se registró caída de granizo. Como consecuencia de las precipitaciones, el tráfico se intensificó en las principales vías de Quito.

Según información del Inamhi, las lluvias afectan tanto a la región Amazónica como a la Interandina, y se prevé que continúen durante las próximas horas. El Cuerpo de Bomberos de Quito recomienda usar ropa abrigada, conducir con precaución, llevar paraguas y, en caso de emergencia, comunicarse con el ECU 911.

