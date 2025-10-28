Quito
Quito: prisión preventiva para hombre que supuestamente causó un siniestro de tránsito en Turubamba

El incidente currió la noche lluviosa del sábado 25 de octubre en la avenida Simón Bolívar, a la altura del sector Turubamba, en el sur de Quito. Se trató de un choque múltiple, en el que estuvieron involucrados cuatro vehículos.

   
La justicia dictó prisión preventiva en contra de Daniel V., de 35 años, quien es procesado por su presunta responsabilidad en el delito de lesiones causadas, por siniestro de tránsito en estado de embriaguez, que habría dejado cuatro personas heridas.

El incidente ocurrió la noche lluviosa del sábado 25 de octubre en la avenida Simón Bolívar, a la altura del sector Turubamba, en el sur de Quito. Se trató de un choque múltiple, en el que estuvieron involucrados cuatro vehículos.

Según el parte policial, presentado por el fiscal de turno en Tránsito durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, el conductor procesado habría manifestado que conducía de norte a sur, cayó un árbol y, al tratar de esquivarlo, tomó el otro carril y se chocó.

Versión de un afectado

Uno de los afectados relató –en una entrevista levantada en el lugar de los hechos e incluida en el parte policial– que el ahora procesado perdió pista, se impactó contra el tronco del árbol, chocó con un poste y finalmente alcanzó a otros tres vehículos que circulaban en sentido contrario.

Durante la audiencia, el fiscal encargado de las investigaciones presentó como elementos de convicción el parte policial, las valoraciones médicas y cuatro pruebas originales de alcohotest. La practicada a Daniel V. dio como resultado 1,74 gramos de alcohol por litro de sangre. Esto evidenciaría que habría conducido en estado de embriaguez.

El fiscal explicó que ese nivel de alcohol equivale a haber ingerido más de cuatro copas, lo que reduce los reflejos, la capacidad de reacción y la coordinación motora, además de afectar el habla.

