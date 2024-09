No obstante, el Municipio dijo que el resto de perros aún no pueden ser rescatados "porque no están acostumbrados a interactuar con seres humanos y huyen a la quebrada apenas ven a alguien acercarse".

A su vez, se indicó que no de ayudarlos se corre el riesgo de que "conformen una manada de perros ferales y para alimentarse ataquen a otros animales de la zona, tanto domésticos como fauna silvestre".

Por eso se pide ayuda a gremios de veterinarios, entidades especializadas y a activistas, para unir esfuerzos y no permitir que esos canes queden en el abandono.

