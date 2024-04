Quito: malestar en barrios por la ineficiencia del Gobierno para gestionar la crisis energética

Entre los vecinos de los 1 265 barrios de Quito hay malestar por los cortes de electricidad que son recurrentes y critican el silencio que guardó el Gobierno Nacional al inicio de la crisis energética. La Empresa Eléctrica Quito (EEQ) solamente se limitó a publicar un comunicado en el que se muestra el cronograma de apagones por sectores y no hay respuestas frente a las críticas.

Se trata de decenas de quejas que se reportan en redes sociales. En su cuenta de X, Nel Calle escribió: "El nuevo Ecuador en tinieblas, en Tumbaco no hay energía desde hace 2 horas". Ricardo Vega expresó en la misma red social: "Señores, sector El Bosque nos cortaron la energía desde ayer a las 10 pm y no regresa. ¿Qué Pasa?".

Otras personas cuestionaron que no se cumplen los horarios. Un hombre escribió en X que, en el sector de Belisario Quevedo el servicio se iba a las 06:00, pero no fue así. "Necesitamos programar todo, ya se programó con el corte a las 06:00, pero parece que a esta hora no van a cortar, dejen de jugar con nosotros".

Otra queja, en la capital, fue que los semáforos no funcionaban en varios sectores de la urbe, lo cual generó caos vehicular. los conductores han reportado tráfico pesado, e incluso siniestros debido a la falta de funcionamiento de semáforos.

