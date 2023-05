“La casa está vacía, evacuamos por el riesgo, no podemos vivir aquí”, expresó la moradora.

En la vivienda de Susana Pillajo, las grietas se ven no solo en las paredes sino en el piso. Cuenta que no puede dormir, porque los ruidos por los desprendimientos son permanentes y le quitan el sueño. “De lo que eran cinco metros de retiro, ahora no tenemos nada. El cerramiento se hunde”.

A esto se suma que se abrió una zanja entre dos casas adosadas. “Los problemas comenzaron desde las obras de ampliación en la avenida Simón Bolívar, por la se modificó la geografía de la quebrada. Ha venido el Municipio, ha hecho evaluaciones, no hemos tenido respuesta todavía y no esperemos a que tengamos un deslizamiento masivo”, dijo el vecino Sergio Matiz, cuya vivienda está en riesgo.

La gente dice que el problema empezó en el 2017, pero ahora se agravó. Son 70 habitantes en riesgo, el talud cede y en el fondo de la quebrada el río se represa por el material de los derrumbes, socavando más las bases.

Lea más: Un deslizamiento de tierra en Gualea arrastró a un bus y provocó el cierre de la vía