Quito: la hermana de la niña, de 11 años, que contrajo tosferina se encuentra bajo observación médica

Hastas las 17:31 de este martes 29 de abril de 2025, se realizaron 547 tamizajes a los estudiantes en la Unidad Educativa Municipal Eugenio Espejo, en Pomasqui, principalmente en los cursos donde se detectó un caso confirmado de tosferina, una niña de 11 años, y otro que actualmente está en aislamiento.

La jornada de tamizajes se extenderá durante esta semana hasta cubrir a la comunidad educativa. Además, se realiza seguimiento a los estudiantes con signos y síntomas respiratorios, como resultado de la búsqueda activa de casos, así como un barrido para identificar esquemas de vacunación incompletos.

Así lo indicó la Secretaría de Salud del Municipio de Quito como parte de la vigilancia epidemiológica que se realiza regularmente en las unidades educativas municipales. En una entrevista con Ecuavisa.com, Doménica Cevallos, epidemióloga de esa institución, informó que los protocolos se mantienen activados y se espera realizar tamizajes en todos los alumnos de ese establecimiento educativo que son más de 3 000 chicos.

La niña que contrajo tosferina, de 11 años, está en aislamiento. Su hermana, de 13 años, se encuentra bajo observación médica y en aislamiento, a la espera de que le entreguen los resultados. En la misma situación están los padres de las chicas, explicó Cevallos. También se busca precautelar a quienes mantuvieron contacto cercano con la familia. "(A las niñas) se les ha hecho un aislamiento preventivo con clases virtuales".

¿Qué se busca con los tamizajes? Se trata de una búsqueda rápida de sintomatología respiratoria. También se hace verificación de carnés de vacunación. "Las personas más vulnerables son las que no tienen las vacunas completas". Otro inconveniente es que no todos los niños tienen el consentimiento de sus padres para ser inmunizados. "Hasta el momento son 18 casos que no tienen las dosis completas".

Algunos porque han presentado problemas al momento de ser vacunados y tienen problemas de salud. Otros porque los progenitores se oponen a hacerlo.

