Quito: deflagración de una bombona de gas dejó cinco heridos con quemaduras

La emergencia por la deflagración de una bombona de gas y la presencia de personas heridas se reportó, a las 06:05 de este miércoles 13 de diciembre de 2023, en el sistema ECU 911.

Ocurrió en la calle Caminos a la Libertad y Perimetral derecha, sector El Condado, noroccidente de Quito, cerca de la Escuela Luis Tufiño.

Los efectivos del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) reportaron que al sitio acudieron las unidades de investigación de incendios y de salud, que evaluaron a cinco personas heridas como resultado de este incidente.

Un hombre de 31 años, una mujer de 30 y un hombre de 32 presentaron quemaduras. Recibieron atención prehospitalaria en el sitio y luego fueron llevados al Hospital Eugenio Espejo. Además, dos menores, de 7 y 11 años, igual con quemaduras, fueron trasladados al Hospital Baca Ortiz.

En el ECU 911 se recomendó a la ciudadanía que revise constantemente la tubería, la manguera, la válvula y otros accesorios de gas para evitar fugas. Además, se debe verificar que las rejillas de ventilación no estén tapadas ni obstruidas.

Antes de salir de casa, la gente debe asegurarse de que la llave de gas y las perillas de la cocina estén bien cerradas. En caso de fuga, cerrar inmediatamente el paso de gas y las llaves de las hornillas de la cocina.

No apagar ni encender la luz, no tocar interruptores ni linternas, no encender fósforos o aparatos electrónicos. Una chispa puede provocar un incendio o una explosión y ventilar el lugar abriendo puertas y ventanas.

Los recursos desplegados para atender esta emergencia fueron una unidad nodriza, un carro polivalente, cuatro ambulancias y un auto de investigación de incendios del CBQ, además de una moto de la AMT, un camión de la EEQ y un vehículo operativo del COE.

