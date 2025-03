Quito: la construcción del intercambiador de la av. Mariana de Jesús se retomará

El Municipio de Quito anunció que finalmente sí se realizarán los trabajos de intervención en la avenida Mariana de Jesús, como estaba planificado a mediados de noviembre del año pasado y que se postergó, tras los reclamos de los vecinos del sector. Se quejaron de que las autoridades no socializaron adecuadamente cómo se iniciarán las obras y advirtieron con realizar manifestaciones.

La Alcaldía analizó las solicitudes de los moradores de los barrios sobre la avenida Mariscal Sucre (norte), que durante décadas no fueron atendidas. Luego de varios encuentros con líderes barriales, reuniones informativas y recorridos territoriales, se acordó retomar la construcción del intercambiador de la av. Mariana de Jesús. No obstante, las autoridades no han precisado la fecha en que comenzarán las tareas en la zona.

Según la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), la obra mejorará la circulación de más de 90 mil vehículos que transitan diariamente por este cruce.

¿Cuáles son los acuerdos? Uno es el inicio de estudios de prefactibilidad y factibilidad para el trazado de la calle Juan Pablo II, que conectará estos barrios con la avenida Mariscal Sucre (Occidental), optimizando el acceso y desplazamiento de la comunidad.

