Quito | Los moradores de Atucucho se encuentran indignados por los constantes cortes de agua

Los moradores del barrio Atucucho, en el noroccidente de Quito, se encuentran cansados de los constantes cortes de agua que vienen sufriendo desde por lo menos el domingo 6 de abril.

"Necesitamos el agua, que alguien nos dé una solución, por favor". "No tenemos agua ni para una taza de café". "Seguimos sin agua y no se sabe cuándo volverá, no tenemos cómo cocinar".

Esas son algunos de los reclamos que los habitantes de Atucucho hicieron públicos en un grupo de la red social Facebook del barrio.

Ellos manifiestan que el agua llega en determinados momentos, pero luego se va. En otros casos, incluso el líquido vital aparece sucio.

Un vecino contó que se contactó con la Empresa de Agua de Quito y le supieron manifestar que hay un mantenimiento en las bombas de agua. "Siempre dicen que están arreglando los tanques", se quejaron los vecinos. Además de que "no avisan de los cortes de agua para prevenir".

Ecuavisa.com pidió una versión oficial al departamento de comunicación de la Empresa Agua de Quito, pero hasta la publicación de esta nota no hay respuesta.

