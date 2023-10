Los cortes de electricidad no se cumplen como señala el cronograma que fue publicado por la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) para este sábado 28 de octubre. Desde varios sectores de la capital, la gente informó que no hubo racionamientos o los cortes solo duraron una hora y media, no las cuatro como estaba previsto.

Eso ocurrió en la zona de Nayón, en donde el racionamiento estaba previsto de 10:00 a 14:00. Sin embargo, el servicio se restituyó a las 11:00. También hubo problemas en otros puntos del norte, centro y sur.

Por ejemplo, en Carcelén Alto, extremo norte de Quito, se planificó que el servicio se suspenda desde las 08:00 hasta las 12:00. No obstante, la gente sí tuvo luz a esas horas. "Mi papá organizó sus reuniones de trabajo con base en las horas que publicó la Empresa Eléctrica, pero ahora no sabe qué hacer porque no cortaron la luz como estaba previsto", contó la moradora Salomé Rosero.

En Chiriyacu, al sur de la urbe, los moradores indicaron que el corte iba a ser a las 08:00, pero eso no ocurrió. "Yo tenía una cita esta mañana con el médico y tuve que adelantar todo lo que tenía que hacer. Me cambió todo lo planificado", expresó Alexandra Pruna.

