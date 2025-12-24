Quito
El Pico y placa se suspende en Quito el 24 y 31 de diciembre de 2025

Cabe recordar que la medida de restricción vehicular tampoco regirá en los feriados.

   
    Quito, jueves 16 de enero de 2025. Congestión vehicular en Quito.( API )
La medida de restricción vehicular Pico y placa se suspende para la tarde de este 24 de diciembre y durante todo el 31 de diciembre.

Así lo anunció el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, antes del mediodía de este miércoles de Nochebuena.

Es decir que durante este 24 de diciembre el Pico y placa no regirá de 16:00 a 20:00. Sí se aplicó en la mañana, de 06:00 a 09:30.

Esta restricción tampoco aplicará el jueves 25 de diciembre por Navidad, jueves 1 y viernes 2 de enero de 2026, ya que son feriados.

En los últimos días, Quito ha registrado una fuerte carga vehicular por la temporada navideña. Miles de personas se han trasladado a centros comerciales y supermercados para las compras por Navidad.

