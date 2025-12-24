El Pico y placa se suspende en Quito el 24 y 31 de diciembre de 2025

<b>LEA:</b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/quito-auto-cayo-sobre-techo-una-vivienda-capital-IH10602390 target=_blank>Quito: un auto cayó sobre el techo de una vivienda en Guajalo, sur de la capital</a> Es decir que durante este 24 de diciembre el<b> Pico y placa </b>no regirá de 16:00 a 20:00. Sí se aplicó en la mañana, de <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/quito-operativos-control-amt-para-24-diciembre-GH10601869 target=_blank></a>