Pico y placa en Quito: las restricciones de movilidad para este martes 11 de noviembre

El Pico y placa rige este martes 11 de noviembre del 2025 para los vehículos y motocicletas con placas que terminan en 3 y 4, en el Distrito Metropolitano de Quito.

La restricción está operativa desde las 06:00 hasta las 09:30 por la mañana y en la tarde de 16:00 a 20:00.

Para mejorar la movilidad en la ciudad, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) implementa contraflujos en las vías más concurridas como las avenidas Simón Bolívar y Velasco Ibarra, Mariscal Sucre, túnel Guayasamín y autopista General Rumiñahui.