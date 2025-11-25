Quito
25 nov 2025 , 06:05

Pico y placa en Quito: las restricciones de movilidad para este martes 25 de noviembre

La restricción está operativa desde las 06:00 hasta las 09:30 por la mañana y en la tarde de 16:00 a 20:00.

   
    Agentes de tránsito realizando controles.( AMT )
El Pico y placa rige este martes 25 de noviembre del 2025 para los vehículos y motocicletas con placas que terminan en 3 y 4, en el Distrito Metropolitano de Quito.

La restricción está operativa desde las 06:00 hasta las 09:30 por la mañana y en la tarde de 16:00 a 20:00.

Tomar en cuenta que la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito (AMT) reporta, la mañana del 25 de noviembre, un siniestro de tránsito en el sur de Quito, con un cierre vial en el carril exclusivo de la av. Maldonado y S44 en el sentido norte - sur.

Cronograma del Pico y placa

  • Lunes: 1 y 2.
  • Martes: 3 y 4.
  • Miércoles: 5 y 6.
  • Jueves: 7 y 8.
  • Viernes: 9 y 0.

    • Multas de tránsito

    Los vehículos no pueden circular dentro del perímetro establecido. Las multas a los conductores por incumplir la medida en este 2025 son: primera vez, un 15% de un Salario Básico Unificado (SBU), es decir, USD 70,5; segunda vez, el 25%, correspondiente a USD 117,5; y tercera vez, el 50%, USD 235.

