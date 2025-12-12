Quito
12 dic 2025 , 06:04

Pico y placa en Quito: las restricciones de movilidad para este viernes 12 de diciembre

La restricción está operativa desde las 06:00 hasta las 09:30 por la mañana y en la tarde de 16:00 a 20:00.

   
  • Pico y placa en Quito: las restricciones de movilidad para este viernes 12 de diciembre
    Fotos de archivo de agentes de tránsito.( @transitoquito )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

El Pico y placa rige este viernes 12 de diciembre del 2025 para los vehículos y motocicletas con placas que terminan en 9 y 0, en el Distrito Metropolitano de Quito.

Para mejorar la movilidad en la ciudad, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) implementa contraflujos en las vías más concurridas como en la avenida Velasco Ibarra, Mariscal Sucre, túnel Guayasamín y autopista General Rumiñahui

Leer más: Quito: Agencia Metropolitana de Tránsito ejecutará 81 operativos del 11 al 14 de diciembre

Cronograma del Pico y placa

  • Lunes: 1 y 2.
  • Martes: 3 y 4.
  • Miércoles: 5 y 6.
  • Jueves: 7 y 8.
  • Viernes: 9 y 0.

    • Multas de tránsito

    Los vehículos no pueden circular dentro del perímetro establecido. Las multas a los conductores por incumplir la medida en este 2025 son: primera vez, un 15% de un Salario Básico Unificado (SBU), es decir, USD 70,5; segunda vez, el 25%, correspondiente a USD 117,5; y tercera vez, el 50%, USD 235.

    También te puede interesar: El galón de diésel será de USD 2,76 hasta el 11 de enero 2026; estos son los nuevos precios de los combustibles

    Temas
    movilidad
    multas de tránsito
    AMT Quito
    contraflujos
    pico y placa Quito
    Quito
    Noticias
    Recomendadas