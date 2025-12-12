Pico y placa en Quito: las restricciones de movilidad para este viernes 12 de diciembre

<b>El <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/pico-y-placa-en-quito target=_blank>Pico y placa</a> rige este viernes 12 de diciembre del 2025</b> para los vehículos y motocicletas con <b>placas que terminan en 9 y 0</b>, en el <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/distrito-metropolitano-de-quito target=_blank>Distrito Metropolitano de Quito</a></b>. Para mejorar la movilidad en la<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/AMT-Quito target=_blank></a> <b></b><b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/quito-agencia-metropolitana-transito-ejecutara-81-control-del-11-14-diciembre-LA10549839 target=_blank></a></b>