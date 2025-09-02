Quito
02 sep 2025 , 06:00

Pico y placa en Quito: las restricciones de movilidad para este martes 2 de septiembre

La restricción está operativa desde las 06:00 hasta las 09:30 por la mañana y en la tarde de 16:00 a 20:00

   
  • Pico y placa en Quito: las restricciones de movilidad para este martes 2 de septiembre
    Agentes civiles de tránsito Quito. ( Quito Informa )
Fuente:
AMT
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

El Pico y placa rige este martes 2 de septiembre del 2025 para los vehículos y motocicletas con placas que terminan en 3 y 4, en el Distrito Metropolitano de Quito.

La restricción está operativa desde las 06:00 hasta las 09:30 por la mañana y en la tarde de 16:00 a 20:00.

Leer más: Miles de estudiantes volvieron a las aulas en medio de un fuerte operativo de movilidad

Para mejorar la movilidad en la ciudad, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) implementa contraflujos en las vías más concurridas como las avenidas Simón Bolívar y Velasco Ibarra, Mariscal Sucre, túnel Guayasamín y autopista General Rumiñahui.

Cronograma del Pico y placa

  • Lunes: 1 y 2.
  • Martes: 3 y 4.
  • Miércoles: 5 y 6.
  • Jueves: 7 y 8.
  • Viernes: 9 y 0.

    • Multas de tránsito

    Los vehículos no pueden circular dentro del perímetro establecido. Las multas a los conductores por incumplir la medida en este 2025 son: primera vez, un 15% de un Salario Básico Unificado (SBU), es decir, USD 70,5; segunda vez, el 25%, correspondiente a USD 117,5; y tercera vez, el 50%, USD 235.

    También te puede interesar: Las recomendaciones para utilizar el Metro de Quito al inicio de clases

    Temas
    Hoy No Circula
    restricciones Quito
    pico y placa Quito
    movilidad Quito
    AMT
    Quito
    Noticias
    Recomendadas