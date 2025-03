No es la primera vez que un alcalde capitalino afronta un trámite de ese tipo. De hecho, en abril de 2018, el CNE acogió la sentencia ejecutoriada del TCE y aprobó la entrega de formularios de recolección de firmas para la revocatoria del mandato del entonces burgomaestre, Mauricio Rodas Espinel (2014-2019). Al final, ese trámite no prosperó y Rodas continuó en funciones hasta terminar su período.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz López , afronta un proceso de revocatoria en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) . "Quienes buscan mi salida de la alcaldía, desde agosto del 2023, argumentan incumplimiento de funciones , pero no presentan ni una sola prueba", dijo el Burgoamestre en un video publicado en redes sociales.

El exalcalde Jorge Yunda Machado dejó el Municipio, en agosto de 2021, luego de que el Contencioso Electoral publicara una resolución en la que ratificó la vigencia de la remoción en su contra. Además, ratificó la posesión de Santiago Guarderas como alcalde de Quito. Con ello, el TCE cerró el caso de Yunda y afirmó que ya no tiene recursos pendientes.

La otra será en la página web mencionada anteriormente. Allí se subirá el formato del formulario, en archivo PDF, y respetando las características: gramaje, tamaño de hoja, etc. "La familia que desea colaborar puede imprimirlo y firmarlo en su sitio". Luego, deberá acercarse a los centros autorizados para entregarlo.

Néstor Marroquín , quien impulsa la revocatoria, dijo a Ecuavisa.com que la sentencia está en conocimiento del CNE y si es este organismo no solicita un recurso de ampliación o aclaración, el fallo se ejecuta el jueves 20 de marzo. Luego de esa fecha, corren los 15 días que ordenó el TCE para que se entreguen los formularios.

Un mes después de que ganara la Alcaldía de Quito, el 12 de marzo de 2023, Muñoz fue entrevistado en el programa Políticamente Correcto de Ecuavisa e hizo referencia al juicio político que se gestionó en la Asamblea en contra del expresidente Guillermo Lasso Mendoza.

Dijo que el entonces mandatario tenía que afrontar el control político que se planteó en el Parlamento. "No puede ser que nos parezca democrático hablar con el resto y no nos parezca democrático el control político de parte de la Asamblea Nacional. Un demócrata lo es al 100%". A su juicio, el Gobierno tenía que ir a donde no acudió y debe presentar sus argumentos.

