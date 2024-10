El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, informó la noche de este viernes 25 de octubre de 2024 sobre las acciones que se están implementando ante la crisis energética por la que atraviesa el país.

Lo hizo durante una rueda de prensa emitida desde el Palacio Municipal en el Centro Histórico. Dijo que se tomó un conjunto de decisiones para afrontar la problemática. En lo que respecta al abastecimiento de agua potable, cuatro sistemas nutren a la ciudad de líquido vital. "Tres funcionan bien. El Pita-Puengasí tiene problemas de desabastecimiento porque no hay lluvia y hay menos caudal".

Los problemas se han dado en el servicio que se proporciona a los barrios altos de la urbe. Se pidió a la Empresa Eléctrica Quito para que no corte electricidad en los sistemas de bombeo que ayudan a los vecindarios en zonas altas. Con preocupación, Muñoz dijo que no habrá lluvias en los próximos días. Hay problemas de abastecimiento en un 7% de la ciudad. Pidió a la gente que consuma el agua de forma responsable y no lo haga de forma exagerada. "Una ducha no debe tomar más de cuatro o cinco minutos".

Se gestionó la compra de 52 generadores de energía desde bajas potencias con una inversión de USD 2,2 millones. Se comprará cuatro tanqueros por USD 650 mil y se tendrá una flota de 10 en Epmaps. Los nuevos vehículos arribarán hasta diciembre de este año.

