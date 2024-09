El Distrito Metropolitano fue declarado en emergencia, con lo cual se trabaja en varios aspectos. Uno es que se logre una mejor coordinación entre distintos niveles de gobierno. Otra es que, ayer, en cuestión de cuatro o cinco llamadas, se pudo levantar al menos USD 600 mil, lo cual permite pensar y trabajar en la reconstrucción porque la zona de emergencia quedó devastada. "Estoy pensando que podríamos tener USD 1 millón para un gran programa de reforestación. ​​​ Al decir que se pudo levantar USD 600 mil, USD 500 mil provendrían de socios del Municipio, me refiero a la banca internacional. Tanto el BID como la CAF nos han dicho que podrían disponer cada uno de USD 250 mil de fondos no reembolsables activados para la ciudad, en este momento, y de una o dos llamadas con el sector privado, ya generamos con algunos recursos".

¿Cuáles son los insumos que se adquirirían con la declaratoria de emergencia? Muñoz dijo que no será para los procesos de contratación, pero si se llegaría a necesitarlos se ha realizado las consultas pertinentes en la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito (Epmaps), sería para las plantas de generación eléctrica en apagones. Por la sequía, las zonas altas de la ciudad no tienen abastecimiento del líquido vital por los sistemas de bombeo.

La emergencia no está declarada para los incendios. Destacó que el Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) es de los mejores abastecidos del país y destacó su mística de trabajo. Cuenta con 279 maquinarias y vehículos, pero si se requiere carros especializados en el combate de incendios, estos deben ser fabricados bajo pedido. "Con esto quiero decir que la declaratoria de emergencia necesariamente no es pertinente para el abastecimiento de los bomberos".

El Burgomaestre dijo que las operaciones de drones de uso civil o comercial y los vuelos de parapentes no están autorizados a sobrevolar sobre el sector afectado, particularmente en el Cerro Auqui. "Si hay drones en el aire, los helicópteros no pueden volar. No arriesguemos la vida de quienes combaten los incendios", escribió en X.

