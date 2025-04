El Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad) establece en su artículo 55, literal c, que los gobiernos autónomos descentralizados mantengan en buenas condiciones la vialidad urbana . Y deben contar con un seguro de responsabilidad civil para responder en el caso de que algún vehículo tenga un daño por el mal estado de la vía .

Pero eso parece no cumplirse, porque el 7 de julio del año pasado, el auto de Ernesto Ligña cayó en un hueco y los daños ascendieron a USD 300 y hasta la fecha no ha podido recuperar ese dinero. "Uno hace el trámite, pero no le indican qué tiene que hacer. Solo al final indican qué falta, después de varios días", se quejó.

Un accidente ocurrió el miércoles en la avenida Eloy Alfaro. El hecho se habría originado por realizar maniobras para esquivar los huecos. Los conductores no saben a quién responsabilizar por los daños.

