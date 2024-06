El apagón de energía que se vivió en el país, la tarde del pasado 19 de junio, puso a prueba al Metro y sus protocolos de evacuación en casos de emergencia. En la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito (Epmmq) se informó los procedimientos se activaron exitosamente porque su personal, así como la infraestructura, están preparados para casos de ese tipo. El nuevo gerente, Juan Carlos Parra, dijo que los protocolos de emergencia permitieron localizar a los trenes en las estaciones, excepto uno que por su ubicación llegó hasta las cercanías de la estación Cardenal de la Torre, en el sur de la ciudad. En ese caso, los pasajeros fueron guiados desde el tren hacia la estación más cercana. Sin embargo, en redes sociales, cientos de personas cuestionaron la forma cómo se evacuó a los usuarios del tren que se detuvo por el apagón. También circularon videos, en redes sociales, los cuales mostraron a los pasajeros caminando junto a las rieles y saliendo del túnel. La concejal Sandra Hidalgo se ha encargado de fiscalizar al sistema de transporte más moderno del país desde hace un año. A su juicio, los protocolos para auxiliar a la gente durante el apagón del miércoles fueron incipientes, elementales y primarios. Le puede interesar: Metro de Quito presentó fallas durante el apagón; los usuarios fueron evacuados por los rieles

En la Epmmq se indicó que sí se aplicaron, de forma correcta, los protocolos de evacuación del Metro, ¿cómo analiza eso?

​​​​​​Sí. Vi las publicaciones que hizo la Empresa Pública Metropolitana, pero los usuarios han hablado y a eso me remito. La gente no se sintió protegida. Para los pasajeros no existió ningún protocolo. Repito, no lo digo yo, sino quienes estuvieron en el evento de ayer. Siempre habrá problemas en los metros del mundo. Hay desperfectos como es lógico, pero si tuviéramos el respaldo de un contrato de mantenimiento, la gente se sentiría más tranquila y respaldada.

¿Qué más hace falta ante este tipo de eventos?

La ciudadanía tiene que mantenerse informada sobre lo que tiene que ver con el funcionamiento del Metro. Por ejemplo, en los vagones hay pantallas. En estas se debe informar sobre la operación del sistema de transporte e indicar los pasos que se deben seguir ante hechos como el de ayer (miércoles, 19 de junio). ¿Qué pasa si hay una incidencia o si un tren para? Los usuarios deben conocer cómo reaccionar y qué esperan del personal de la operadora y de Epmmq que actúa, según cada circunstancia.

¿Cómo definiría a los protocolos del Metro?

Son muy incipientes, elementales y primarios. Además, la ciudadanía no tiene conocimiento de cómo se aplican. Mire lo que pasó ayer (miércoles, 19 de junio). Se les explicó que hagan esto, lo otro, que caminen por aquí y salgan. Pero más allá de eso, no los conocía. Sintió miedo e inseguridad. En virtud de lo que sucedió, son sumamente elementales, no respondieron como debe ser. No se sintió para nada satisfecha más bien, estuvo muy atemorizada.

¿Qué pensó al ver a los usuarios caminando junto a las rieles como se observó en los videos?

Se me heló la sangre. Solo me encomendé a Dios para que no suceda alguna desgracia. Los protocolos de respuesta para estas circunstancias no funcionaron bien definitivamente. No lo digo yo, sino quienes constataron y se vieron afectados.

¿Cuán grave es que todavía no haya un contrato de mantenimiento?

Hace un año se cuestionaba que el sistema de recaudo no funcionaba de manera óptima. Ahora, me parece más grave que no haya un contrato de mantenimiento. Está en juego la vida útil de los componentes del Metro, en primer lugar. En segundo, hay riesgo en la seguridad de los usuarios y también de las personas que laboran allí. Me refiero a los que permanecen en los andenes, personal de seguridad y los que están en el puesto de control de mando, etc. Le puede interesar: Un usuario del Metro de Quito muere tras una descompensación de salud

¿Es una responsabilidad no tenerlo?

Es una grave omisión operar el Metro sin un contrato adecuado de mantenimiento.

¿Se apresuró la Alcaldía a inaugurarlo sin contrato de mantenimiento?

Definitivamente y no hay vueltas que darle al asunto. Las cosas hay que decirlas como son y fiscalizar, no es politizar. Esa es la realidad y se apresuraron. La ciudad y los quiteños hubiéramos entendido y felicitado si, por ejemplo, se decía no podemos empezar a operar porque hay estos problemas y faltan tales cosas. Estoy segura que la ciudad lo iba a entender.

El tren que fue vandalizado, el pasado 2 de junio, volvió a operar. Lo preocupante es que tres personas vulneraron las seguridades de la unidad en movimiento, descendieron a los rieles y en cuatro minutos la pintaron hasta que esta reanudó su camino y escaparon forzando una salida de emergencia. ¿Eso es una muestra que los delincuentes sabían cómo funcionan los sistemas de seguridad?

Indudablemente que esa es la gran pregunta que todos nos hacemos: ¿Qué protocolos de seguridad hay? Se sabe que los vándalos pertenecen -según se ha informado- a una banda internacional que ha hecho lo mismo en varias ciudades del mundo. Sin embargo, no nos podemos quedar en eso. O sea, debe haber un mayor control de la seguridad. Fíjese, en buena hora al final del día solamente grafitearon, pero pueden realizar otras acciones que pongan en riesgo la vida de las personas y la integridad de toda la tecnología.

Ellos quizá tienen información privilegiada de las seguridades en el Metro, pues sabían cómo detener el tren, eso es muy grave...