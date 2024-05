Metro de Quito: los equipos para rectificar las ruedas de los trenes no funcionan, denuncian veedores

Los problemas no terminan en el Metro de Quito que, hasta el momento, no ha logrado resolver el contrato de mantenimiento que provoca que al menos dos trenes permanezcan detenidos. Ahora, los veedores de este sistema de transporte denuncian que, desde hace unos días, el torno de foso ya no funciona. Se trata de un equipo de última generación diseñado para rectificar las ruedas de los trenes.

"Eso es un gasto enorme que la ciudad va a tener que absorber y que además eso no tenía que haber pasado si ya habría un contrato de mantenimiento", expresó Fernando Sancho, veedor del Metro.

Los veedores consideran que es urgente que se agilicen los contratos de mantenimiento para evitar -lo que según ellos- ya ocurre en la obra más importante en la historia de Quito. Se trata de una suerte de canibalismo, en donde se sacan piezas de un tren para ponerlas en otro.

