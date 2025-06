Quito | Maní Esperanza, la perrita que fue quemada viva, murió este 5 de mayo

En el intercambiador de Carcelén, una perrita a la que, según testigos, dos personas prendieron fuego el pasado 1 de junio de 2025, falleció tras luchar por su vida en una clínica veterinaria.

Su historia conmocionó a los quiteños. El motivo de su deceso fue un paro cardiorrespiratorio, a causa de un fallo multiorgánico provocado por la gravedad de sus lesiones.

La noticia de su muerte se conoció por una publicación en el Instagram de la Fundación Lucky, quienes aseguraron "a pesar de todos los esfuerzos médicos, su cuerpo no resistió las graves lesiones provocadas por las quemaduras".

Según la información emitida, el equipo veterinario agotó todos los recursos, pero no pudo salvarle la vida.

La fundación que la acogió pide justicia para que este hecho no quede en la impunidad y más animales "no tengan que seguir lamentando el maltrato del ser humano". También denunció que los videos de las cámaras de videovigilancia del sector aún no han sido entregadas.

Esperanza Maní se convirtió en un símbolo de lucha contra el maltrato animal.

