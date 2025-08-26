Quito
26 ago 2025 , 11:53

Quito | Incendio forestal levanta una columna de humo en El Panecillo

El evento es atendido por el Cuerpo de Bomberos Quito. Las autoridades piden no quemar desechos donde haya vegetación.

   
    Un incendio se registra en el sector de El Panecillo.( Bomberos Quito )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
Una quema de desechos provoca un incendio forestal leve en el sector de El Panecillo, centro de Quito, la mañana de este martes 26 de agosto.

El ECU 911 fue alertado del evento y coordinó la atención con el Cuerpo de Bomberos Quito para que el fuego no provoque un incendio forestal considerable.

"Nuestro equipo se encuentra en el lugar en labores de control y extinción", dijo la entidad bomberil.

Quito está entrando a la época seca y la vegetación se encuentra seca lo que la hace propensa a incendios forestales. Pero las autoridades también hacen un llamado a la ciudadanía para no quemar desechos en estos espacios.

En la víspera, el Cuerpo de Bomberos Quito informó que una quema de desechos en el volcán Ilaló, ubicado entre el Valle de los Chillos y Tumbaco. Esto provocó un incendio forestal significativo.

Asimismo, hace casi un año, en septiembre 2024, El Panecillo sufrió un voraz incendio forestal que dejó imágenes que fueron calificadas de apocalípticas.

Temas
incendios
Quema
humo
El Panecillo
Cuerpo de Bomberos Quito
Quito
Centro Histórico de Quito
