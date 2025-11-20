Quito
20 nov 2025 , 07:00

Quito | Un hombre fue multado por usar un gato para pedir dinero en los buses

El sujeto aseguraba tener un refugio de animales y pedía dinero supuestamente para las mascotas.

   
Fuente:
propia
user placeholder

Redacción y Televistazo
Canal WhatsApp
Newsletter

Un hombre que usaba a perros y gatos para pedir dinero en el transporte público de Quito fue multado.

Los ciudadanos veían cómo llevaba a los animales en una caja de cartón, por lo que fue denunciado.

La Unidad de Bienestar Animal (UBA), la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y la Policía Nacional participaron del operativo para abordar al hombre.

LEA: Quito | 41 perros y gatos encontraron un hogar en el UBAween 2025

Fue encontrado en flagrancia con un gatito en malas condiciones, que era transportado en una caja de cartón.

El sujeto aseguraba tener un refugio de animales y pedía dinero para las mascotas.

Sin embargo, la UBA aseguró que eso es falso. Además, la AMC lo multó con USD 4 700.

LEA: Las autoridades clausuraron una veterinaria que atendía con personal sin título y medicinas caducadas, en Quito

Temas
multa
mendicidad
buses
Dinero
Unidad de Bienestar Animal
UBA
Quito
Noticias
Recomendadas