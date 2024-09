Según las denuncias, esos individuos suelen llevar en la mano un imán y una carga eléctrica . Al rato que accionan su dispositivo, queman los focos de los carros. Por eso, en realidad, las luces no se encienden. El objetivo es que el usuario no tenga más opción que comprarles a ellos el repuesto, que es de muy mala calidad y los venden a precios muy altos.

"Estos manes me mostraron en la cara que las luces no se encendían", relató. Se comunicó con la Policía y los agentes llegaron tarde. Se quejó que la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) no toma medidas para frenar esa problemática. También se quejó de la nula gestión del Gobierno para frenar a la delincuencia. "No ha mejorado la seguridad, dejen de mentirnos en la cara".

En un comunicado publicado hoy, miércoles 4 de septiembre de 2024, la AMT señaló que se intensificarán los controles para verificar los permisos de funcionamiento de los negocios ubicados en las afueras de los centros de RTV.

Pidió a la gente que rechace cualquier intento de asistencia o reparación que ofrecen los foqueros. Asegura que esos lugares no cuentan con los elementos técnicos para identificar y reparar los carros. Pidió a la ciudadanía que presente sus denuncias en conjunto con la misma AMT.

