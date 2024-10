"Me quedé sin nada, se acabó mi capital del negocio. Solo me quedé con lo que estaba puesta ese momento, ahora, estoy puesta la ropa de mi nieta", contó María Rosa Torres, una de las afectadas que vive en la av. De Los Conquistadores. La mujer de 74 años también pide apoyo para recuperar la propiedad en la que vive desde 1970.

Claudio Otalima es otro de los afectados por el incendio y tiene su casa en el Barrio Bolaños, es una herencia de su difunta esposa. Desde su muerte, hace dos años, se dedicó a sembrar productos orgánicos, pero todo se quemó.

“Por cosas de la vida yo no estuve en mi casa el momento del incendio. Salí a donde mis hijos, a Guápulo, aquí también llegaron las llamas y yo estaba ayudando a botar agua. En la noche me llamaron a avisarme que mi casa se quemó. Perdí todo (...) es una ayuda importante para mí porque me quede hasta sin ropa”, señaló Otalima.

María Rosa está agradecida: “Me han dado valor, son el aliciente para poder sobrevivir. Si no recibía esto, yo no sé qué hubiese pasado conmigo. Ahora, me siento un poquito mejor, porque me han ayudado y me han traído las cositas”, expresó.