Una pareja fue contactada por dos menores de edad para realizar un transporte en su camión. Eran aproximadamente a las 08:00 y, con engaños, llevaron al hombre y la mujer a un sector de Quitumbe, en el sur de Quito.

Allí los sorprendieron otras tres personas, quienes los secuestraron.

"Me pegaron, me amarraron las manos, los pies, me tenían boca abajo. Me decían 'cállate, si hablas te voy a matar, te voy a acuchillar'. Yo les decía, llévense (el camión), déjenme botado", contó el hombre.

La mujer pudo contactarse con un familiar y comunicarle del secuestro. Minutos más tarde logró escapar.