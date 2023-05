El Municipio de Quito rindió homenaje a Alfonso Espinosa de los Monteros

Don Alfonso comentó que la anécdota más importante que le deja su carrera periodística es la del servicio. “Para mí es muy importante porque yo he sido comunicador por vocación, desde adolescente. Lo primero que aprendí primero es a servir a la gente, a servir al país, a ser útil. Esa mística la conservé hasta el último minuto y ahí estoy, en lo que venga de nuevo, trataremos de hacer valer ese servicio”, dijo.

El comunicador de larga trayectoria indicó que: “El periodismo es una actividad eminentemente moral, de servicio. Yo siempre lo he reconocido así. A todos los periodistas jóvenes, con lo que he tratado, les he dicho, primero la ética después cualquier cosa. Es para mí es el legado más importante”.

“Sigo recibiendo estos agasajos que son inolvidables, aunque muy atareados. Estamos contentos también por eso, porque si la gente se porta de esta manera con uno, quiere decir que algo hemos hecho bien. Me están dando, prácticamente, un reconocimiento a mi propia satisfacción, a lo que yo he vivido a partir de la vocación”, expresó Espinosa de los Monteros.

