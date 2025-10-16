Dos paradas del Trolebús están cerradas por daño que ocasionó un camión en una línea aérea

Dos paradas del <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/trolebus target=_blank>Trolebús</a> en el <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito target=_blank>norte de Quito</a> estarán cerradas temporalmente este jueves 16 de octubre. El motivo se debe a que un<b> camión de carga pesada giró en U</b> en el sector de la avenida Orellana y <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/norte-quito-obras-rehabilitacion-avenida-atahualpa-20-agosto-GL10282532 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/quito-usuarias-sistema-transporte-municipal-victimas-acoso-abuso-sexual-2024-PE10278124 target=_blank></a>