Dos paradas del Trolebús están cerradas por daño que ocasionó un camión en una línea aérea

Dos paradas del Trolebús en el norte de Quito estarán cerradas temporalmente este jueves 16 de octubre.

El motivo se debe a que un camión de carga pesada giró en U en el sector de la avenida Orellana y desprendió la línea aérea de contacto (catenaria), según la Empresa de Pasajeros Quito.

Los trabajadores de la entidad municipal se encuentran solucionando el daño.

Las paradas afectadas son Mariana de Jesús y Cuero y Caicedo.

Por último, la Empresa de Pasajeros dijo que denunciará al responsable del hecho para que asuma los costos del daño.

