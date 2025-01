En diferentes sectores de Quito se reportaron cortez de luz, este 27 de enero

Desde diferentes sectores de la capital se reportan cortes de electricidad, la mañana de este lunes 27 de enero de 2025. Las quejas se dieron en diferentes plataformas de redes sociales en la cuenta de X (antes Twitter) de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ).

La usuaria Lourdes Rodríguez manifestó que se fue el servicio de energía eléctrica en el sector de Rumipamba y Mañosca. Ante eso, la EEQ pidió disculpas por las molestias. "El servicio en el sector se encuentra normalizado".

Lo mismo ocurrió en otros sitios como las avenidas 10 de agosto y Mariana de Jesús, las calles Antonio de Ulloa y Abelardo Moncayo. Las quejas también se reportaron desde San Juan Alto de Cumbayá o el barrio de la Granda Centeno desde las 09:00.

"Señores, acá en San José de Morán (extremo norte de Quito), la luz no me llega completamente, un par de cosas tienen corriente y otras no", escribió @Davitxdxd en X.

