Consulta popular 2025 | Trolebús y Ecovía extenderán horario de atención el día de las votaciones

Las autoridades recomiendan usar el transporte público para movilizarse a su lugar de votación.

   
    Pasajeros usan el transporte público.( Empresa de Pasajeros )
La Empresa de Pasajeros de Quito informó cómo atenderá el Trolebús, Ecovía y buses alimentadores durante el domingo 16 de noviembre por la consulta popular 2025.

Tanto el Trolebús como Ecovía operarán desde las 06:00 hasta las 21:00 y en rutas alimentadoras de 06:00 a 21:30.

142 unidades, de ellas, 51 del Trolebús y 91 de Ecovía, brindarán el servicio. Y 256 buses atenderán en las 48 frecuencias que atraviesan Quito.

LEA: Consulta Popular 2025 | Jornada extendida de cedulación el 15 y 16 de noviembre, a escala nacional

Cierre de paradas Bellavista y Eloy Alfaro

Como es frecuente durante la jornada electoral, las paradas Bellavista y Eloy Alfaro de la Ecovía estarán cerradas debido a que se ubican en el sector del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Los buses tomarán una vía alterna por las avenidas Portugal y De los Shyris.

En el sentido sur-norte, las unidades se trasladarán directamente de la parada San Martín hasta la parada Benalcázar, mientras que en sentido norte-sur, los articulados y biarticulados irán de la Benalcázar hasta la parada La Paz.

LEA: Referéndum y consulta popular 2025: consulta aquí tu lugar de votación

