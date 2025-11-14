Consulta popular 2025 | Trolebús y Ecovía extenderán horario de atención el día de las votaciones

La Empresa de Pasajeros de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito target=_blank>Quito</a> informó cómo atenderá el <b>Trolebús, Ecovía y buses alimentadores</b> durante el domingo 16 de noviembre por la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/consulta-popular target=_blank>consulta popular 2025</a>. Tanto el <b>Trolebús como Ecovía</b> operarán <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/consulta-popular-2025-jornada-extendida-cedulacion-15-16-noviembre-ecuador-FE10414001 target=_blank></a>