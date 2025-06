Luego del anuncio presidencial del traslado temporal de la Comandancia de Policía y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Quito a Guayaquil, despertó la preocupación de los concejales, porque sienten que la capital quedará desprotegida.

"Creemos que esas decisiones no tiene que dejar de lado y no deben debilitar las acciones que se van desarrollando en Quito. Esto significa que Quito no puede disminuir la cantidad de policías que están este momento", comentó Carolina Andrade, secretaria de Seguridad.

La decisión los llevó a elaborar una resolución para que el alcalde Pabel Muñoz tenga reuniones permanentes con el Gobierno Nacional en materia de seguridad, y han identificado los sectores de mayor violencia.

"Solanda, Calderón, Chillogallo. Lo más preocupante es que el anterior fin de semana tuvimos cuatro muertes violentas en el hipercentro de Quito", expresó la concejal Estefanía Grunauer.

