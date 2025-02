Los casos de atropellamiento a peatones se incrementan en Quito

Una cámara de videovigilancia captó el momento en que un joven de 19 años que caminaba sobre la acera de la avenida Geovanni Calles, en Carapungo, es atropellado por una camioneta. Su hermana, Hellen Sanguña, contó que el conductor del vehículo escapó del lugar.

Sus padres llamaron a la Policía, pero no recibieron el respaldo que esperaban, pues el uniformado los desalentó de presentar una denuncia por lo difícil que sería ubicar al vehículo y su conductor.

Ante esta situación, la familia del joven pide justicia y sanciones para el causante de este accidente. Sin embargo, Diana Sanguña, hermana del joven atropellado, explicó que las autoridades determinaron que si el joven no requirió hospitalización por al menos cinco días, la demanda no procedería, al "no ser algo grave".

"Lo único que nos están ofreciendo es una mediación para poder sacar dinero, y no estamos poniéndole precio a la vida de mi hermano, sino que pedimos que le retiren la licencia al conductor", dijo la joven.