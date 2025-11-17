Quito
Durante la ópera Orfeo en los infiernos se impulsa una campaña de recolección responsable de residuos electrónicos

Vertmonde en unión con la Fundación Teatro Sucre fomentan el reciclaje de electrónicos a través de una campaña llena de arte

   
Esta colaboración permite vincular el arte y la sostenibilidad, para crear conciencia sobre el reciclaje electrónico en las personas, mediante la campaña que se llevará a cabo durante la ópera presentada por cuatro días.

La ópera titulada Orfeo en los infiernos de Jacques Offenbach, presentada en el Teatro Sucre del 20 al 23 de noviembre de 2025, "presenta una puesta en escena donde el infierno se representa como un basural, lleno de chatarra y desechos tecnológicos".

Durante las cuatro funciones, el público podrá entregar aparatos electrónicos pequeños en ánforas ubicadas en el ingreso al teatro, convirtiendo cada función en una oportunidad para cuidar el ambiente y apoyar al arte nacional.

Los aparatos que se podrán reciclar deben estar en desuso y ser aparatos pequeños como controles, celulares, cables, cargadores, teclados o ratones. No se recibirán pilas, baterías, luminarias, cartuchos y toners.

La meta es recolectar al menos 100 kilogramos de residuos electrónicos, lo que equivale a evitar la emisión de 15 toneladas de CO₂ gracias al reciclaje responsable de estos materiales.

Todo el material recolectado será trasladado a la planta de Vertmonde en Quito, donde se realizará su tratamiento técnico y reciclaje bajo estrictos estándares internacionales.

Con esta iniciativa, se busca reafirmar el compromiso con la construcción de un Ecuador libre de e-waste, promoviendo soluciones técnicas, sociales y culturales que impulsen la educación ambiental y la economía circular.

