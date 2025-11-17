Durante la ópera Orfeo en los infiernos se impulsa una campaña de recolección responsable de residuos electrónicos

Esta colaboración <b>permite vincular el arte y la sostenibilidad</b>, para crear conciencia sobre el <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/industria-de-reciclaje target=_blank>reciclaje electrónico</a></b> en las personas, mediante la campaña que se llevará a cabo durante la ópera <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/medio-ambiente/ecuador-reciclaje-desechos-electronicos-JD6063931 target=_blank></a> <b></b><b></b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/tecnologia/el-mundo-esta-mas-lleno-de-basura-electronica-que-nunca-JN249083 target=_blank></a> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/basura-electronica-4-graficos-como-mundo-desperdicia-usd-NHEC453196 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/planta-para-reciclar-refrigeradores-aires-acondicionados-KM9079408 target=_blank></a> <b></b>