45 bandas musicales buscan ganarse un lugar en el Quifofest 2025

La explanada del Museo Interactivo de Ciencia fue el escenario de las audiciones en vivo de las bandas para el Quitofest 2025.

"Estamos con las audiciones públicas y gratuitas para escoger 12 bandas que van a tocar en el Quitofest, de un total de 45 en tres fines de semana", explicó Rodrigo Padilla, de la Fundación Música Joven.

El jurado internacional eligió a las 45 bandas de entre 600 agrupaciones. Los grupos de rock alternativo interpretaron sus temas con mucha fuerza y generaron expectativa.

El Quitofest es un festival internacional de música alternativa que promueve la diversidad artística y visibilizar el talento nacional e internacional y tiene el apoyo del Municipio de Quito.

Los asistentes a este evento gratuito se mostraron contentos por ver cómo la música fomenta el arte. "Me encanta un montón que se apoye a la cultura, que los chicos tengan la oportunidad de presentarse. Es un gran evento", opinó una de las asistentes.

Las próximas audiciones serán el fin de semana en el Centro de Arte Contemporáneo. Si quiere asistir a este evento podrá hacerlo de manera gratuita en la página www.buenplan.com.ec.

