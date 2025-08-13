Quito
13 ago 2025 , 16:13

La AMC retiró seis estructuras durante la movilización contra la Corte Constitucional, en Quito

Según el Código Municipal, se prohíbe la instalación de elementos fijos o mobiliario no autorizado sin la autorización correspondiente. El incumplimiento se sanciona con una multa de dos salarios básicos (USD 940 en el 2025) por cada estructura.

   
    Retiro de vallas( AMC )
Fuente:
Registro
Coralía Pérez

Coralía Pérez
Seis estructuras metálicas se retiraron por la Agencia Metropolitana de Control (AMC) durante la manifestación convocada por el Gobierno contra la Corte Constitucional, el 12 de agosto. La entidad explicó que las estructuras "comprometía la integridad física de los ciudadanos y de los participantes de la movilización".

Los funcionarios realizaron inspecciones sobre la avenida 6 de Diciembre, entre las avenidas Colón y Patria, donde se desarrolló la marcha liderada por el presidente Daniel Noboa. "Los inspectores de la AMC constataron la instalación de estructuras metálicas en el espacio público que comprometían la integridad física", explicó la institución en un comunicado.

Revise: La Corte Constitucional critica que exposición de jueces en pancartas afecta su independencia

Según la entidad, las seis estructuras se trasladaron a las bodegas de la AMC. Allí permanecerán bajo custodia mientras se desarrolla el procedimiento administrativo correspondiente.

Estructuras metálicas con lonas que mostraban a los nueve jueces de la Corte Constitucional se instalaron en distintos puntos de Quito.
Estructuras metálicas con lonas que mostraban a los nueve jueces de la Corte Constitucional se instalaron en distintos puntos de Quito. ( API )

Sanciones por colocar vallas sin permiso

La AMC indicó que se inició un procedimiento sancionatorio que puede durar hasta seis meses para resolverse. Por ahora, la entidad elaboró seis informes técnicos que serán remitidos a la etapa de instrucción.

LEA: Organizaciones internacionales de DD. HH. rechazan ataques contra la Corte Constitucional

¿Sabías que?
Según el artículo 4010 del Código Municipal se prohíbe la instalación de elementos fijos o mobiliario no autorizado —como kioscos, contenedores, señalética o cualquier estructura— sin la autorización correspondiente.

Una vez identificado a los responsables, cada infracción podría ser sancionada con una multa equivalente a dos salarios básicos unificados (USD 940 en el 2025) por cada estructura.

