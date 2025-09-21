Quito
El aeropuerto de Quito suspendió temporalmente operaciones por tormenta eléctrica

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) advirtió que las lluvias continuarán durante varias horas más en el callejón interandino.

   
    Pista de salidas y entradas de vuelos comerciales( Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito )
Las fuertes lluvias registradas en Quito este 21 de septiembre obligaron al Aeropuerto Mariscal Sucre a suspender sus operaciones desde las 14:20, debido a una tormenta eléctrica sobre la terminal aérea ubicada al norte de la capital.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) advirtió que las lluvias continuarán durante varias horas más en el callejón interandino, con especial presencia en Pichincha, Cotopaxi, Cañar y Azuay.

Según el aeropuerto, se retomaron las operaciones alrededor de las 17:00. No obstante, recomiendan a los pasajeros confirmar directamente con sus aerolíneas el estado de sus vuelos llamando directamente al número de contacto. Según la entidad, este cambio de cronogramas podría generar más retrasos en los poco más de 23 vuelos nacionales e internacionales programados para la jornada.

