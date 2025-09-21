El aeropuerto de Quito suspendió temporalmente operaciones por tormenta eléctrica

Las fuertes <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/granizada-sorprendio-quitenos-tarde-septiembre-AE10149696 target=_blank>lluvias registradas en Quito</a></b> este 21 de septiembre obligaron al <b>Aeropuerto Mariscal Sucre</b> a suspender sus operaciones desde las 14:20, debido a una tormenta eléctrica sobre la terminal aér <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/ecu-911-desmiente-bloqueos-viales-paro-nacional-JE10147529 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/referendum16-de-noviembre-costara-usd-59-millones-PE10149521 target=_blank></a></b>